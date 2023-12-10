الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غرفة عمليات نادى النيابة الادارية تبدأ أعمالها لمتابعة الانتخابات الرئاسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأت غرفة عمليات نادى النيابة الادارية، متابعة انتقال اعضاء النيابة الادارية الى اللجان الفرعية ومتابعة بدء اعضاء النيابة الادارية للاجراءات التنظيمية والادارية المتعلقة ببدء أعمال الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقد باشرت جميع اللجان الفرعية اعمالها فى التوقيتات المحددة، وسط إقبال كثيف من المواطنين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى الدقائق الاولي من بدء اعمال التصويت.

تأمين كامل لمقرات اللجان الانتخابية والمحاور والطرق المؤدية لها

ورصدت غرفة عمليات نادى النيابة الادارية تأمين كامل لمقرات اللجان الانتخابية والمحاور والطرق المؤدية لها وتامين الناخبين وتسهيل حركتهم وتامين كامل لاعضاء وقد وجهة الغرفة الشكر الى وزارة الداخلية للجهد المبزول من جانبها فى تامين العملية الانتخابية

كما أكدت غرفة عمليات نادى النيابة الادارية، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات المباشر مع جميع اعضاء الهيئات القضائية وتوفيرها جميع الوسائل والسبل التى تمكن اعضاء الهيئات القضائية من مباشرة واجبهم الوطنى على اكمل وجة

وأكدت غرفة عمليات نادى النيابة الادارية ان الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مؤسسات الدولة تدير العملية الانتخابية، وفق أعلى معدلات الشافيفية والنزاهة الدولية وصولا الى ان تاتى الانتخابات الرئاسية معبرة عن الارادة الوطنية

وتتابع غرفة عمليات نادى النيابة الادارية على مدار اليوم سير أعمال الاقتراع، صرح بذلك المستشار احمد جلال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات

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انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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