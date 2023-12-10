إقبال من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى لجان مدرسة الرسالة بعين شمس

توافد كبير من المواطنين في أول أيام الانتخابات على لجان مدرسة الرسالة بعين شمس بالقاهرة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية.



وتُجري الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.