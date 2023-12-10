راعي طائفة الكاثوليك بالشرقية يصوت في الانتخابات: انزلوا للدفاع عن حق بلدكم

أدلى الكاهن بيشوى كامل، راعى الطائفة الكاثوليك بمحافظة الشرقية، بصوته فى لجنة بمدرسة الثانوية الزراعية العسكرية، بميدان الزراعة الخاصة بالمغتربين.

وقال راعى الطائفة الكاثوليك بالشرقية، إن المشاركة فى الإستحقيق الدستورى الرئاسى اليوم، هو بمثابة واجب وفرض دينى، لافتا إلى أنه واجب على الجميع الإنتفاض وترك المنازل والإسراع إلى اللجان، للإدرء بأصواتهم، والمشاركة فى اختيار القيادة السياسية المصرية.

وأضاف فى تصريحات لـ“الدستور”، أنه واجب على المصريين أن يظهروا لدول العالم التى تراقب سير العملية الانتخابية فى مصر، وتترقب نزول شعبها، أن شعب مصر شعب واعى يشارك فى صنع قراره بحرية وديمقراطية.

وتابع أنه حرص على المشاركة فى الانتخابت كقيادة كنيسة، وراعىطائفة كاملة بمحافظة الشرقية، ليكون قدوة لمن خلفه من أبناء الطائفة، ولتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي سيحدد شكل الدولة المصرية فى الفترة القادمة.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.