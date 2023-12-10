آلاف الشباب يحتشدون أمام اللجان الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات الرئاسية

في مشهد مهيب رصدت “الدستور” إقبال الآلاف المواطنين أمام لجان الانتخابات الرئاسية للإدلاء بصوتهم ويحددو مصيرهم، في مشهد يعكس قيمة الوعي لدى المواطن المصري الراغب في المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

ورصدت “الدستور” احتشاد كافة فئات المجتمع من الجنسين شباب كانوا أو كبار السن الذين صمموا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم القانوني والدستوري التي انطلقت اليوم ولمدة 3 أيام.

احتشاد المواطنين

اقبال المواطنين

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة