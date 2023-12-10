مديرة مدرسة من أمام لجنة انتخابات في قنا: خرجت لاختيار السيسي للمرة الثالثة

قالت عايدة الهواري، مديرة مدرسة في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، خلال تواجدها أمام لجان لتصويت في الانتخابات الرئاسية بقنا، إنها تشارك للمرة الثالثة في الانتخابات الرئاسية، كونه واجب وطني على كل مصري ومصرية.

وأضافت الهواري لـ"الدستور"، أنها خرجت منذ الساعات الأولى للصباح من أجل المشاركة والتصويت في أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية، قائلة: "المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني".

ولفتت الهواري خلال حديثها، إلى أنها ستنتخب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي للمرة الثالثة، خلال أول أيام انتخابات الرئاسة، مؤكدة أنها انتخبت السيسي خلال الانتخابات الرئاسية الماضية والتي سبقتها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة

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كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.