أهالى الشرقية يصطفون أمام اللجان الانتخابية مع بداية التصويت

شهدت مقار اللجان الانتخابية إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين حرصوا على الزحف نحو اللجان منذ الصباح الباكر استعدادًا لفتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية في مشهد حضاري وراقٍ، وتواجد رجال الشرطة بمحيط اللجان لتأمين عملية التصويت وحراسة العُرس الديمقراطي، حيث ساهم وجود رجال الشرطة في تنظيم الطوابير بمحيط بعض اللجان التي شهدت إقبالًا كبيرًا وكثيفًا منذ فتح باب التصويت.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزًا انتخابيًا بنطاق دائرة المحافظة، تستوعب 1016 لجنة فرعية من بينها 10 لجان للوافدين، موزعة بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس، ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.