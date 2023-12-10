توافد الناخبين أمام لجان الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم فى القليوبية

حرصت العشرات من سيدات مدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية منذ الصباح الباكر على الاحتشاد أمام اللجان الانتخابية داخل المدينة قبل بدء العرس الانتخابي بنصف ساعة، للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر لمدة 6 سنوات قادمة، وفي مشهد يكشف مدى وعي سيدات مصر في المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة الحقوق الدستورية في اختيار من يمثلهم ويرعى مصالحهم ويخدمهم في شتى المجالات.

يذكر أن لجان انتخابات الرئاسة بمحافظة القليوبية استعدت لاستقبال الناخبين، والمقرر انعقادها بدءًا من اليوم الأحد ويومي الإثنين والثلاثاء 10- 12 ديسمبر الجاري، حيث جرى تجهيز 365 مقرًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، ومنها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفًا و682 ناخبًا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.