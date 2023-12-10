الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد الناخبين أمام لجان الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم فى القليوبية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرصت العشرات من سيدات مدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية منذ الصباح الباكر على الاحتشاد أمام اللجان الانتخابية داخل المدينة قبل بدء العرس الانتخابي بنصف ساعة، للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر لمدة 6 سنوات قادمة، وفي مشهد يكشف مدى وعي سيدات مصر في المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة الحقوق الدستورية في اختيار من يمثلهم ويرعى مصالحهم ويخدمهم في شتى المجالات.

يذكر أن لجان انتخابات الرئاسة بمحافظة القليوبية استعدت لاستقبال الناخبين، والمقرر انعقادها بدءًا من اليوم الأحد ويومي الإثنين والثلاثاء 10- 12 ديسمبر الجاري، حيث جرى تجهيز 365 مقرًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، ومنها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفًا و682 ناخبًا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

تصويت المصريين في الخارج انتخابات المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية الانتخابات اليوم تصويت المصريين بالخارج اليوم انطلاق الانتخابات الرئاسية اسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مواد متعلقة

استعداد لجان القليوبية لاستقبال الناخبين مع توافر كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة

محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

تشييع جثمان الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى القليوبية

وفاة الشقيق الأكبر لأحمد حلمى

جامعة بنها تختم فعاليات القوافل الطبية بقرى كفر شكر

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب بعد تطويرها

محافظ القليوبية يفتتح معرضًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

جامعة بنها: إجراء الكشف الطبي على 371 حالة في قافلة طبية بكفر شكر

الأكثر قراءة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

المرشح عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

شباب كفرالشيخ يصطفون أمام لجان انتخابات الرئاسة: نرسم مستقبل وطننا بأيدينا

انطلاق انتخابات الرئاسة بمشاركة واسعة من مستفيدى "حياة كريمة" فى أبوحمص بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي

عاجل.. 10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا فى خان يونس

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة