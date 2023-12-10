شباب القليوبية يحتشد أمام اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

حرص شباب محافظة القليوبية، على الحضور مبكرا، قبل فتح باب التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التصويت في تمام الساعة التاسعة، إلّا أن تواجد الناخبين كان من الساعة السابعة.

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، داخل مصر، وستمر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية، عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة.

وأغلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.