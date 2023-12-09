الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح الإعلان التشويقى الأول لفيلم "درويلة" لعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني

درويلة
درويلة

كشف صناع فيلم "درويلة" عن الإعلان التشويقى الأول للعمل، استعدادا لطرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربى. 

وظهر فى هذا السيزر التشويقى الأول لفيلم "درويلة"، بأنه مليء بالإثارة والتشويق والغموض والأكشن، ولم يظهر نجم من نجوم الفيلم في الإعلان كنوع من الإثارة، ولكن قال النجم عمرو عبد الجليل تدوينه بصوته في آخر الفيديو قائلًا: "هنا هتقدر تعمل كل حاجة، هنا مفيش قانون غير قانوني أنا وبس".

وسبق وأن أعلن نجوم وصناع فيلم "درويلة"، خلال الفترة المنصرمة عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن البوستر التشويقي للفيلم، والذى غلب عليه طابع الأكشن ليظهر به رجل مفتون العضلات من الخلف لتظهر إمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.

وتتمحور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم فمنهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

درويلة السينمات والوطن العربي مصر العرض التشويقى والأكشن عمرو عبد الجليل

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