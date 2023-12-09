السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أفلام رأس السنة.. دور العرض السينمائية تستعد لاستقبال فيلم "كتف قانونى"

هالة صدقي ورنيا يوسف
هالة صدقي ورنيا يوسف من كواليس فيلم كتف قانوني

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "كتف قانوني"، والذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن.

ومن المقرر طرح فيلم "كتف قانوني" في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري لينافس ضمن موسم أفلام رأس السنة 2024.

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة للفيلم خلال الأيام المقبلة البوسترات الدعائية للعمل والإعلان الدعائي كترويج للفيلم قبل طرحه للجمهور خلال الأيام المقبلة.

قصة وأحداث فيلم "كتف قانوني"

تدور أحداث فيلم "كتف قانوني"، فى إطار كوميدى تشويقى حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لإيذائها، ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

فريق "كتف قانونى" يتبرع لصالح الهلال الأحمر دعمًا لفلسطين

وكان فريق عمل وصناع فيلم "كتف قانوني"، أعلنوا الفترة الماضية عن دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني ومساعدتهم.

وقام فريق عمل الفيلم أثناء تصوير مشاهده وأحداثه بالتبرع للهلال الأحمر المصري بمبلغ من المال كمساهمة في المساعدات التي ترسل إلى فلسطين من خلال معبر رفح.

صناع وأبطال فيلم "كتف قانوني"

فيلم "كتف قانونى"، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم: هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم: حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبوسريع، من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز.

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