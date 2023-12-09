السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري مناعة يكشف سبب انتشار فيروس الميكوبلازما الرئوية بالصين وحقيقة وجوده بمصر

انتشار فيروس الميكوبلازما
انتشار فيروس الميكوبلازما الرئوية بالصين

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشار الحساسية والمناعة، أن مصر خالية تمامًا من فيروس الميكوبلازما الرئوية، المنتشر في الصين، موضحًا أنها فيروس قديم ولكنه عاد للظهور من جديد.

وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن سبب ظهور هذا الفيروس أن الصين طبقت إجراءات حازمة جدًا خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا لدرجة أنهم كانوا لا يرون أي عدوى تنفسية، وفجاءة حدثت انفتاحات كبيرة والجسم لم يعد لديه أي مناعة لدرجة أن الفيروسات العادية يؤثر فيه.

الإغلاق التام ليس سليمًا طبيًا

وتابع أنه رغم انتشار الميكوبلازما والفيروس المخلوي، إلا أنهم ينفون وجود أي عدوى ويقولون إن هذه هو النسب المعتاد عليه سنويًا، مشيرًا إلى أن الإغلاق التام طبيًا ليس سليمًا، لأن الإنسان يتعرض للفيروسات ولكنه مع التطعيم فإن الجسم يكون قادرًا على المناعة منه.

المناعة فيروس الميكوبلازما الرئوية الصين إجراءات حازمة انتشار فيروس كورونا عدوى تنفسية

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