السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

وصفات طبيعية في المنزل للتخلص من تشققات القدمين في الشتاء

القدمين
القدمين

تعتبر مشكلة تشققات القدم من أكثر المشكلات التي تواجه الكثير منا خلال فصل الشتاء، ولا يعلم معظمنا كيفية التعامل مع تلك المشكلة، وهو ما يزيد من حجم الازمة بالنسبة للكثير من الفتيات، ونسلط الضوء في السطور التالية على كيفية التعامل مع مشكلة تشققات القدم وذلك للتسهيل على الفتيات التعامل مع الأمر.

حسبما جاء في موقع "بيوتي ومن"، فهناك مجموعة من الأمور التي تساعد بشكل كبير في التخلص من مشكلة تشققات القدمين من خلال استخدام ماسك العسل والزبادى، فيساع خلط الزبادى مع العسل ووضعه على القدمين على التخلص من مشكلة تشققات القدمين خلال فصل الشتاء، وترك الماسك على القدمين لمدة ما يقرب من نصف ساعة واستخدام الماسك مرتين خلال الأسبوع ستجدى نتيجة ممتاز.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فهناك طريقة أخرى للتخلص من مشكلة تشققات القدمين والتي تتمثل في زيت الزيتون مع الليمون فيساعد خلط زيت الزيتون مع الليمون في التخلص من بقايا الجلد الميت الموجودة في البشرة كل ما عليك هو خلطهما معا ووضعهما على قدمك لمدة نصف ساعة مرتين أسبوعيا، ومن ضمن الوصفات التي تساعد على التخلص من مشكلة تشققات القدمين، زيت جوز الهند فله فاعلية رهيبة في التخلص من تشققات الجلد فيساعدك في منح جسمك النعومة والحيوية فيمكن وضع القليل منه على النار صم وضعه على القدمين مع ارتداء الجوارب لزيادة فاعليته على القدمين.

ماسك الموز والعسل للتخلص من مشكلة تشققات القدمين

ومن ضمن الوصفات التي تساعدك على التخلص من تشققات القدمين خلال فصل الشتاء، استخدام مهروم الموز مع العسل الأبيض فيساعدك هذا الخليط على التخلص من مشكلة تشققات القدمين، فيمكن خلطهم معا ووضعهم على القدم لمدة ربع ساعة مع مراعاة تغطية القدمين جيدا .

وصفات طبيعية في المنزل تخلصك من مشكلة تشققات القدمين تشققات القدمين في الشتاء تشققات القدمين الشتاء مشكلة تشققات القدمين في الشتاء وصفات طبيعية في المنزل تشققات القدم

مواد متعلقة

تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الكرة بالنادى الأهلى

كيف تحافظ على صحتك خلال فصل الشتاء القادم؟

نسقي جاكيتك الجينز في شتاء 2024 بهذه الطرق

مع حلول الشتاء| طرق التخلص من البلغم المتراكم في الصدر

اعرف.. أضرار شرب الماء البارد في فصل الشتاء تجنبا للإصابة بالإنفلونزا

بمناسبة بدء العام الدراسي.. وصفات للحفاظ على البشرة والشعر في عمر المراهقة

الأعراض وطرق الوقاية والعلاج.. 4 مشروبات تخلصك من دهون الكبد

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

الأكثر قراءة

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

خبراء فلسطينيون: مصر تواجه المخطط الإسرائيلى بقوة وتصر على إقامة دولتنا المستقرة

مقتل ساعر باروخ في غزة يثير ضجة داخل دولة الاحتلال

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عهد الرئيس السيسي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟