وصفات طبيعية في المنزل للتخلص من تشققات القدمين في الشتاء

تعتبر مشكلة تشققات القدم من أكثر المشكلات التي تواجه الكثير منا خلال فصل الشتاء، ولا يعلم معظمنا كيفية التعامل مع تلك المشكلة، وهو ما يزيد من حجم الازمة بالنسبة للكثير من الفتيات، ونسلط الضوء في السطور التالية على كيفية التعامل مع مشكلة تشققات القدم وذلك للتسهيل على الفتيات التعامل مع الأمر.

حسبما جاء في موقع "بيوتي ومن"، فهناك مجموعة من الأمور التي تساعد بشكل كبير في التخلص من مشكلة تشققات القدمين من خلال استخدام ماسك العسل والزبادى، فيساع خلط الزبادى مع العسل ووضعه على القدمين على التخلص من مشكلة تشققات القدمين خلال فصل الشتاء، وترك الماسك على القدمين لمدة ما يقرب من نصف ساعة واستخدام الماسك مرتين خلال الأسبوع ستجدى نتيجة ممتاز.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فهناك طريقة أخرى للتخلص من مشكلة تشققات القدمين والتي تتمثل في زيت الزيتون مع الليمون فيساعد خلط زيت الزيتون مع الليمون في التخلص من بقايا الجلد الميت الموجودة في البشرة كل ما عليك هو خلطهما معا ووضعهما على قدمك لمدة نصف ساعة مرتين أسبوعيا، ومن ضمن الوصفات التي تساعد على التخلص من مشكلة تشققات القدمين، زيت جوز الهند فله فاعلية رهيبة في التخلص من تشققات الجلد فيساعدك في منح جسمك النعومة والحيوية فيمكن وضع القليل منه على النار صم وضعه على القدمين مع ارتداء الجوارب لزيادة فاعليته على القدمين.

ماسك الموز والعسل للتخلص من مشكلة تشققات القدمين

ومن ضمن الوصفات التي تساعدك على التخلص من تشققات القدمين خلال فصل الشتاء، استخدام مهروم الموز مع العسل الأبيض فيساعدك هذا الخليط على التخلص من مشكلة تشققات القدمين، فيمكن خلطهم معا ووضعهم على القدم لمدة ربع ساعة مع مراعاة تغطية القدمين جيدا .