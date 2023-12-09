"صحة الشيوخ": تعدد مرشحى الرئاسة يؤكد نجاح الحوار الوطنى

قال النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن المشهد الانتخابي المتنوع بتعدد المرشحين للانتخابات الرئاسية بتمثيل للتيارات السياسية المختلفة هو نتاج للحوار الوطني، وتأكيد على نجاح دور الحوار الوطني.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطني كان النواة الحقيقية لإثراء الحياة الحزبية في مصر من خلال حياة سياسية أكثر تنافسية، الجميع فيها رأيه مسموع ويحترم بعضهم البعض.

وأشار رئيس صحة الشيوخ إلى أن الانتخابات الرئاسية بمثابة اختبار مهم للأحزاب لمعرفة ورصد شعبيتهم على أرض الواقع في كل أنحاء الجمهورية، وجاء ذلك نتيجة لدور الحوار الوطني الذي ساهم في فتح المجال أمام كل الأحزاب للمشاركة والعمل وفق رؤى واستراتيجية واضحة.

التعددية الحزبية في مصر

وأكد النائب الدكتور علي مهران أن الانتخابات الرئاسية كشفت عن التطبيق الحقيقي لمفهوم التعددية الحزبية والتنافسية السياسية في مصر، وخير دليل على ذلك المشاركة الكبرى من الأحزاب المصرية، التي حرصت بالدفع بمرشحين قادرين على إثراء البيئة السياسية.

ودعا رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ المواطنين للنزول والمشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستكون تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية، مما يحقق عوامل النزاهة والشفافية في الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتائج.