أسقف 6 أكتوبر يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: واجب وطني

دعا الأنبا دوماديوس، أسقف 6 أكتوبر للأقباط الأرثوذكس، شعب إيبارشية 6 اكتوبر للمشاركة بالأدلاء بالتصويت في الأنتخابات الرئاسية2024.

وقال الأنبا دوماديوس في بيان له: أيها الأحباء نهنئكم بصوم الميلاد المجيد، مٌصلين أن يكون أستعداد لحياة جديدة مليئة بالنعمة والسلام والمحبة وسمو الروح والأحساس بالأخر والمشاركة الفعالة التي تزرع الانتماء الذي يعتبر أمر ضروري سوف يظهر مشاركتكم الإيجابية في الأنتخابات الرئاسية القادمة.

واجب وطني

وأكد أن الأمر متعلق بواجب وطني يجب علينا جميعًا القيام به والحفاظ على مشاركتنا الدائمة لخدمة وطننا الحبيب وهو الأمر المعهود به من كنيستنا القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الوطنية، حرصين على المشاركة في الخدمة الوطنية من أجل مصرنا الحبيبة.

وتنطلق غدًا الأحد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية 2024، حيث سيتوجه ملايين المصريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم السيد عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.

وأعدت وزارة الداخلية خطة لتأمين العملية الانتخابية التي ستجرى على مدار 3 أيام، اعتبارًا من غدٍ الأحد وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وترتكز الخطة الأمنية على عدة ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين، وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مع التأكيد على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.