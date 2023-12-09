"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين فصائل وقوات الاحتلال بمخيم جباليا شمال غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، في نبأ عاجل عن اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

الاحتلال يستهدف محيط مدارس الأونروا

واستهدف الاحتلال، محيط مدارس الأونروا في جباليا بقطاع غزة، وهناك عشرات المصابين إثر قصف استهدف منزلا بدير البلح وسط غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.