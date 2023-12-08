الخارجية: السلطات المصرية وحدها تتولى إجراءات عودة المصريين من غزة

هاجم السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، محاولات البعض إثارة الجدل والأكاذيب حول آلية عودة المصريين من قطاع غزة إلى أرض الوطن.

وقال السفير أبو زيد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"،:"محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول الأجانب إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح، لا تعبر إلا عن يأس أصحابها!!!".

وتابع متحدث الخارجية: "نكرر مجددا وبما يلا يدع مجالًا للشك أو المزايدة: السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التى تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة".