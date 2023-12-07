وجدى زين: المرشحون للرئاسة اعتمدوا الشباب عنصرًا أساسيًا فى حملاتهم

قال الكاتب الصحفي وجدي زين، إن الدولة المصرية تواصل مسيرتها لاستكمال الاستحقاقات الدستورية.

وأكد الدكتور وجدي زين، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة "الحياة"، أنه خلال الانتخابات الرئاسية 2024، كانت هناك فرصة كبيرة لعرض برامج ورؤى المرشحين، في إطار من الشفافية والديمقراطية.

وأوضح أن الملاحظ في الانتخابات الرئاسية 2024، هو أن الشباب هم المتحملون المسئولية في كل حملات المرشحين الأربعة بلا استثناء، معقبًا: "يوجد صورة مختلفة في انتخابات الرئاسة 2024 وظاهرة جديدة، هي أن الشباب هم من يقودون هذه الحملات، ويرجع الفضل في ذلك إلى إرادة الدولة المصرية، وللقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي".