صوتك لمصر. المحافظون يدعمون مبادرة الدستور للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

أشاد عدد من المحافظين بمبادرة «صوتك لمصر»، التى أطلقتها «الدستور» لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، ودعوتهم إلى التصويت فى الانتخابات المقررة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، واختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية فى السنوات المقبلة.

وأكد المحافظون دعمهم لمبادرة «صوتك لمصر»، فى ظل أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، لكون المشاركة واجبًا وطنيًا، يعكس إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم عبر صناديق الانتخاب، للمحافظة على الاستقرار السياسى فى فترة عصيبة يمر بها العالم أجمع، ورسم ملامح مستقبل أفضل للأجيال المقبل.

الإسكندرية:تعبير عن إرادة المصريين ويجب خروجها بشكل مشرف

دعا اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أبناء المحافظة للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، لممارسة الحق الدستورى فى الإدلاء بالصوت الانتخابى، والتعبير عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

وشدد محافظ الإسكندرية على أهمية المشاركة فى الانتخابات، التى يجب أن تتحول إلى عرس ديمقراطى، يجب على كل مواطن المشاركة به؛ ليخرج بشكل مشرف يفتخر به كل مصرى.

ووجه «الشريف» الشكر للصحف المصرية، ومن بينها «الدستور»، على مجهوداتها فى نقل الأخبار بشفافية ومصداقية، مثمنًا الجهود المبذولة لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وقال: «المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى واستحقاق دستورى لحماية مسيرة التنمية التى تشهدها مصر، وأتمنى أن تطلق الصحف جميعًا مبادرات مماثلة لمبادرة (صوتك لمصر)، حتى يشعر كل مواطن بأهمية وتأثير صوته الانتخابى فى تحديد مسار الوطن».

وأكد أن هناك تنسيقًا تامًا بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، لتجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجستى، مع العمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، فى ظل الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

مطروح: التصويت يحافظ على مسيرة البناء والتنمية

قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر إلى صحيفة «الدستور»، على دورها الوطنى وإطلاقها مبادرة «صوتك لمصر»، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وقال: «مبادرة «مصر أولًا» تعنى أنه يجب أن نحافظ عليها وعلى تقدمها واستقرارها، وأن نوجه عبر الانتخابات رسالة للعالم أجمع، تؤكد تكاتف وتلاحم المصريين وأنهم على قلب رجل واحد».

وأكد دعمه المطلق لجهود نشر الوعى الوطنى، والدعوة لمشاركة المصريين جميعًا فى التصويت، ليخرج المشهد بصورة تبهر العالم، مشيرًا إلى أهمية حرص المصريين على إعلاء شأن وطنهم، ووضعه فوق أى اعتبار، حفاظًا على استمرار مسيرة البناء والتنمية من جهة، والدفاع عنه ضد أى مخاطر من جهة أخرى.

ووجه «شعيب» رسالة إلى أبناء مطروح، حماة بوابة مصر الغربية، ليكونوا خير عنوان لتكاتف المصريين وتلاحمهم مع وطنهم، مشيرًا إلى أن ٣٤٢ ألف صوت بمطروح لا ينظر إليهم بعددهم بالمقارنة مع باقى محافظات مصر، وإنما بدورهم وقدرتهم على استكمال ما أثبتوه من إيجابية ووطنية.

ودعا جميع أبناء مطروح للمشاركة الوطنية فى الانتخابات الرئاسية، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا، وحقًا من الحقوق الدستورية، الذى تجب ممارسته بكل حرية وشفافية، لاختيار قائد للمسيرة فى السنوات المقبلة.

السويس: نسب الإقبال تعكس مدى الانتماء

قال اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتصويت لاختيار رئيس الجمهورية واجب وطنى، خاصة أن نسب المشاركة فى أى استفتاء أو انتخاب أو اقتراع تعكس مدى انتماء الشخص للوطن الذى يعيش فيه أو يحمل جنسيته.

وأشار إلى أن دول العالم تعتبر حرص المواطنين على المشاركة فى الانتخابات مقياسًا على مدى الانتماء، مؤكدًا أن الشعب المصرى عامة، وأبناء السويس خاصة، شعب واع ومثقف، ودائم الحرص على المشاركة فى صنع المستقبل، ولا يقبل أن يكون مجرد متابع للأحداث.

وراهن «صقر» على نسبة المشاركة بين أهالى السويس، قائلًا: «أبناء السويس لا يتأخرون عن تقديم دمائهم من أجل الوطن وليس معقولًا أن يتأخروا عن الإدلاء بأصواتهم».

أسيوط: قوة وعظمة الدولة تقاس بممارسة الحقوق الدستورية

أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمبادرة «صوتك لمصر»، التى أطلقتها «الدستور»، مؤكدًا ضرورة تحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية.

وقال: «على جميع المواطنين المشاركة فى العملية الانتخابية؛ لأنها واجب وطنى، يسهم بشكل إيجابى فى مسيرة الوطن نحو مزيد من الديمقراطية، ويؤكد قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها».

ودعا جميع المؤسسات الإعلامية لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مع توعية المواطنين بأهمية المشاركة، والإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية، تفعيلًا لحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون.

وناشد جميع المواطنين، وعلى رأسهم أبناء أسيوط، بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى بالإدلاء بأصواتهم، قائلًا: «على الجميع أن يمارس حقه الشرعى والدستورى ويختار مرشحه لرئاسة الجمهورية».

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط رفعت درجة الاستعداد لإنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية، وإمدادها بجميع المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية فى هدوء ويسر، تخفيفًا عن الناخبين، لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطى الذى يليق بالوطن.

أسوان: عرس ديمقراطى يُظهر مصر بصورة مشرفة

حث اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، كل العائلات والقبائل والطوائف والشباب من أبناء المحافظة على وجه الخصوص ومصر بشكل عام على ضرورة المشاركة الجادة فى الانتخابات الرئاسية والحرص على ظهور العملية الانتخابية بشكل لائق وصورة مشرفة أمام العالم أجمع.

وأوضح «عطية»، لـ«الدستور»، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حق كفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية لإبداء رأيه وصوته بكل حرية واستكمال مسيرة التنمية الشاملة فى مصر.

وأشار إلى أن هناك العديد من المبادرات التى نظمتها الجهات المعنية من الوحدات المحلية والمديريات والإدارات، والتى تهدف لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، التى تقام تحت شعار «انزل شارك... صوتك أمانة».

وأضاف أن هناك استعدادات جيدة لانتخابات الرئاسة ووضع اللمسات النهائية لاستقبال المواطنين فى فعاليات العملية الانتخابية وضمان إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق.



بورسعيد: المشاركة دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية

حث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المواطنين، على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات «واجب وطنى» على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية. وأشار «الغضبان» إلى أن اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد ستكون جاهزة على أعلى مستوى لاستقبال ماراثون الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن المشاركة فى الانتخابات ستعكس وعى وثقافة وعظمة الدولة. وأكد أنه تم تكليف لجان مشكلة من جميع الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية لمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتأكيد على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أى إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة لتنفيذ عمل مشرف يليق بمحافظة بورسعيد.

الإسماعيلية:تعبر عن مدى وعى وثقافة الشعب

دعا اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، جميع الأهالى والمواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الانتخابات حق دستورى للجميع للإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية تعبر عن مدى وعى وثقافة الشعب المصرى فى تحقيق إرادتهم بالمشاركة فى الانتخابات.

وأوضح أن مشاركة المصريين بالخارج بكثافة فى العملية الانتخابية أكدت للعالم حرص المصريين على اختيار رئيسهم لحماية مسيرة التنمية التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة، داعيًا الجميع للمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى ظل التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن من حرب غزة وخلافها من المخاطر الداخلية والخارجية.

وأوضح أن المشاركة السياسية تعمل على تعزيز الديمقراطية ودعم الاستقرار والأمن والعمل على رفع الوعى التثقيفى والسياسى.

القليوبية:التصويت للحفاظ على الاستقرار

ناشد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جموع المواطنين فى جميع المدن والقرى بضرورة الحرص على المشاركة الإيجابية الفعالة والاحتشاد أمام جميع مقار اللجان فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعى الشعب المصرى وحبه وطنه من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره. وطالب شباب وفتيات المحافظة بالخروج والمشاركة بكثافة وفاعلية فى الانتخابات والحرص على أن يكون لهم دور كبير فى العرس الديمقراطى غير المسبوق الذى يشاهده العالم الخارجى. وأضاف أن المحافظة انتهت من تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة السكرتير العام للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

الدقهلية:سنكون أعلى المحافظات مشاركة

دعا الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أهالى الدقهلية للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا ضرورة إظهار مدى وعى الشعب المصرى. وأضاف أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات تأتى انطلاقًا من الدور الوطنى تجاه بلادنا التى يتطلب الحفاظ عليها الوقوف جميعًا كتفًا بكتف من أجل بنائها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال إن محافظة الدقهلية ستكون من أعلى المحافظات مشاركة فى الانتخابات الرئاسية، كعادتها فى جميع الاستحقاقات الدستورية السابقة، حيث اعتادت أن تضرب أروع الأمثلة فى المشاركة لما لدى أبنائها من وعى بأهمية المشاركة.

الفيوم: المصريون بالخارج قدموا ملحمة

شدد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، على أهمية المشاركة الإيجابية لجميع المواطنين ممن لهم حق التصويت، فى هذا الاستحقاق المهم، ونقل صورة حضارية مشرفة عن مصر أمام جميع دول العالم.

وقال إنه يتوجب على المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية وصنع مستقبله والحفاظ على استقراره، مشيرًا إلى أن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية كانت ملحمة وطنية.

وأضاف أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، التى من شأنها تيسير الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

الغربية:المواطنون سيشاركون بقوة

أكد طارق رحمى، محافظ الغربية، أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وأنه على المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مشيرًا إلى جهود المحافظة فى تحفيز المواطنين للمشاركة فى الانتخابات من خلال المطويات التى توزعها على المواطنين فى جميع أنحاء المحافظة.

وطالب جميع المواطنين، بالمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة فى صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن فى المرحلة المقبلة، وسط كل هذه التحديات التى تواجه العالم من حولنا. ووجه محافظ الغربية، شكره لـ«الدستور»، مشيدًا بـمبادرة «صوتك لمصر»،

بنى سويف:للحفاظ على المكتسبات

أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، الأهم المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الدستورى الأبرز، وهو الانتخابات الرئاسية، وضرورة النزول والمشاركة، باعتباره حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا وفرضًا على كل من يحق له الانتخاب، ولا يجب على المواطن أن يقلل من أهمية وتأثير صوته. وشدد «غنيم» أن لكل فرد ومواطن مطلق الحرية فى اختياراته، وأننا «كجهاز تنفيذى» يقتصر دورنا ومهمتنا الأساسية على الجوانب التنظيمية والإدارية لتسهيل عملية الانتخابات دون تدخل أو توجيه أو تأثير فى إرادة المواطن.

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تعتبر بمثابة واجب وطنى باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات الدستورية التى يجب أن يتمسك بها كل مصرى للحفاظ على الوطن ومكتسباته