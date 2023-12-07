الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام لمتابعة التجهيزات النهائية الجاري تنفيذها استعدادًا لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 والتي من المقرر انطلاقها الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري لمدة 3 أيام.

جاء ذلك بحضور الدكتور يحيى زكريا، مدير المركز، ومحمد بشير، مدير المكتب الفني للمحافظ والعاملين بالمركز.

وتفقد محافظ أسيوط، المركز الذي يضم قاعة رئيسية من المقرر أن تحتوي على ممثلى الجهات التنفيذية بالمحافظة وقاعة ملحقة للمؤتمرات وقاعة اتخاذ القرار الإقليمية، فضلًا عن الأنظمة المتطورة كموزع المهام اللاسلكى المطور ومنظومة المؤتمرات المرئية ومنظومة التتبع الآلي للعناصر والمركبات، بالإضافة إلى منظومة تحديد مكان المتصل آليًا برقم الموحد للطوارئ وتم استعراض المنظومات المتاحة وتكاملها مع الشبكة الوطنية لتحقيق أعلى استفادة منها.

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة انتهت من إعداد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع كل الأجهزة المعنية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولًا بأول لسرعة توفيرها، مشيرًا إلى اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت.

تجهيز اللجان الانتخابية

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة بالكامل والبالغ عددها 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة، لاستقبال الناخبين المقيدين الذين يصل أعدادهم 2 مليون و955 ألفًا و21 ناخبًا لهم حق التصويت في الانتخابات، بالإضافة إلى تخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

جدير بالذكر، أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم إنشاؤها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التكامل والتعاون بين كل الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن وتستهدف في المقام الأول الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم من خلال الوصول للمعدلات العالمية في الاستجابة وسرعة رد الفعل لكل الطوارئ والأحداث والكوارث، وتم تصميمها طبقًا لأحدث المعايير العالمية وتعمل على تحقيق سرعة الاستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين.

كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم اتخاذ القرار وتسهم في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي الآمن ورؤية مصر ٢٠٣٠.

محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة التجهيزات النهائية الجاري تنفيذها انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 الدكتور يحيى زكريا مدير المركز

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