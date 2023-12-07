الأولى في المنطقة.. كيف أصبحت مصر من أكبر مصادر الطاقة المتجددة؟

سعت مصر لتنويع سلة مصادر الطاقة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما المتجددة والنظيفة منها، وهو ما وضعها في مركز متقدم في قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة، وتخطو خطوات واسعة نحو ريادة المنطقة في الهيدروجين الأخضر مثلما سعت من قبل لريادتها في قطاع الطاقة المتجددة، إذ تمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة من الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يؤهلها لأن تكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة وهو ما يتسق مع التزاماتها وتعهداتها المناخية واستراتيجية التنمية المستدامة واستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 التي تمكن الدولة من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة باتباع نهج مرن ومنخفض لانبعاثات الكربون.

الطاقة المتجددة

وتستهدف مصر وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى نحو 42% بحلول 2035، لتشمل %14% كهرباء مستمدة من طاقة الرياح، و21% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية المركزة، ونجحت بالفعل في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء إلى نحو 20% في 2022.

طاقة الرياح

وفيما يتعلق بطاقة الرياح، تمتلك مصر 3 مزارع كبيرة للرياح، منها أكبر مزارع الرياح في المنطقة وهي محطة جبل الزيت التي تقع في منطقة جبل الزيت على مساحة 100 كيلومتر، ضمن مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة على طول الطريق من القاهرة إلى البحر الأحمر، مرورًا بالزعفرانة، والغردقة وغيرها من المدن المصرية.

ويضم المشروع الأول من المحطة نحو 120 توربين رياح بقدرة 240 ميجاوات، وربط نحو 100 توربين منها بشبكة الكهرباء القومية، في حين يضم المشروع الثاني 110 توربينات، بقدرة 220 ميجاوات، والمرحلة الثالثة 60 توربينا بشبكة الكهرباء، بقدرة 120 ميجاوات.

الطاقة الشمسية

وعلى صعيد الطاقة الشمسية، دشنت مصر مجموعة من المشروعات الحيوية، منها محطة الطاقة الشمسية بنبان" في محافظة أسوان التي تعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط، والتي ستصبح الأكبر في العالم بمجرد اكتمالها، ومن أكبر المشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة النظيفة، حيث سيتم توليد ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي.

ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجا وات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة في المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة التي تكفي لإنارة 70 ألف منزل.

وبلغ حجم الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية المنفذة بالفعل نحو 1808 ميجا وات، وهناك مشروعات جار تنفيذها لتوفر 720 ميجا وات أخرى.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى في المنطقة العربية إنتاجا للكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بمعدلات إنتاج تبلغ حوالي 3.5 جيجاوات ومستهدف وصولها إلى حوالي 6.8 جيجاوات بحلول عام 2024.