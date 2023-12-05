نظام حماية ضد الألغام.. مدرعة "التمساح 6" مفاجأة "إيديكس 2023"

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمنتجات المصرية المعروضة التي تضاهي المنتجات العالمية خلال افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

وافتتح الرئيس السيسي معرض "إيديكس 2023" في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتفقد الرئيس جناح مجمع الصناعات الهندسية التابع لإدارة المركبات بالقوات المسلحة "إنتاج وتصميم مصري"، حيث توجد المدرعة تمساح ٦.

و"تمساح 6" ناقلة جنود عبارة عن سيارة 4*4 ويمكنها حمل 9 أشخاص وأقصى سرعة لها 85 كم /ساعة أما أقصى مسافة لرحلتها هي 500 كيلومتر.

يوجد بالمدرعة "تمساح 6" قاعدة سلاح طبقا للنوع، كما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6 UPGADABLE، بالإضافة إلى ذلك يوجد بها حماية ضد الألغام ومقاعد للحماية من الصدمة الانفجارية.

تحتوي أيضًا المدرعة التمساح على داعم للكاوتشات ومكيف هواء و3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلية وكذلك شاشات للقيادة 9 بوصة وأخرى أمامية للمراقبة 9 بوصة أيضًا ونظامًا لتحديد الموقع وقاعدة للسلاح.

يمكن أن يوزع الأفراد راكبي المدرعة التمساح بين قمرة القيادة والكبسولة التي من الممكن استبدالها بسهولة مع أي كبسولة آخرى من الحرب الإلكترونية أو الإسعاف أو أي سلاح آخر، كما تتمتع المدرعة التمساح 6 بمستوى كبير من الحماية ضد المقذوفات والألغام br6 ومستوى حماية stranga، وتم تصميم التمساح 6 على شاسيه أمريكي بينما تصنيعها فهو مصري بالكامل.

ويتكون مجمع الصناعات الهندسية التابع لإدارة المركبات للقوات المسلحة من 12 مركبة مدرعة، إذ عرض المجمع نماذج لعائلة المدرعة "تمساح"، وقد تم تصميم جميع المركبات بمجمع الصناعات الهندسية، في الوقت نفسه تم مراعاة التنوع في المواصفات الفنية والتكتيكية، بما يتلاءم مع المتطلبات المختلفة للقوات المسلحة.

يُذكر أن جميع المركبات مزودة بمنصات إطلاق ذاتية الحركة مثبت عليها رشاشات بأعيرة مختلفة، بالإضافة إلى أنها قد زودت بأجهزة رؤية ليلية، أما عن إنتاج هذه المركبات فقد تم بالقدرات التصنيعية لمجمع الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.