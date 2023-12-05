الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب الإسرائيلى ناقش ورقة إدخال المساعدات الإنسانية مقابل المحتجزين

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية، إن مجلس الحرب في إسرائيل أعلن أن الحرب مستمرة في قطاع غزة، مهما كلفهم ذلك.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل ناقشت ورقة إدخال المساعدات الإنسانية من معبر رفح لشمال غزة بالحصول على المحتجزين، حيث أكد وزير الحرب أن هذه المساعدات يستفيد منها أفراد المقاومة الفلسطينية.

وأشار دانا أبو شمسية، إلى أن هناك خلافات بين أعضاء حزب "الليكود" وهذا يدل على حالة التخبط التي يعيشها أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو.

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن هناك نية لسحب الثقة من نتنياهو في حزب "الليكود"، وذلك بسبب الأوضاع التي وصلت لها البلاد، فضلًا عن الخلافات الجوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

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