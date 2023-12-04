مصر تتوج بـ4 ميداليات فى بطولة إفريقيا للريشة الطائرة

اختتمت بعثة المنتخب الوطني للريشة الطائرة مشاركتها في منافسات بطولة فيوتشر الدولية، والمقامة في جنوب إفريقيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وحققت بعثة الفراعنة نتائج مميزة خلال مشاركتها في البطولة جاءت كالتالي: توّجت نور يسري لاعبة المنتخب الوطني بفضية منافسات الفردي بعد الخسارة أمام لاعبة منتخب موريشيوس كايت لوديك في النهائي.

وحصدت ضحى هاني لاعبة منتخبنا الوطني برونزية منافسات الفردي بعد الخسارة أمام موريشيوس كايت لوديك في الدور قبل النهائي.

وتوج أدهم حاتم لاعب منتخبنا الوطني المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال بعد الخسارة أمام الإنجليزي نديم دلفي في الدور قبل النهائي. فيما حصد أدهم حاتم وضحى هاني فضية زوجي المختلط بعد الخسارة أمام زوجي جنوب إفريقيا في النهائي.

واجتمع مسئولو الاتحاد المصري للريشة الطائرة، برئاسة د.علي حسب الله، بالبحريني جعفر إبراهيم المسئول من الاتحاد الدولي للعبة على متابعة خطة تطوير الريشة الطائرة في مصر.

حضر الجلسة د.علي حسب الله رئيس اتحاد الريشة الطائرة والبحريني جعفر إبراهيم مسئول التدريب في الاتحاد الدولي أحمد رضا مسئول التطوير بالاتحاد الإفريقي وشهاب يحيى وكريم شديد عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري.

ومن المقرر أن تمتد خطة التطوير لـ4 سنوات قادمة ثم تقييم الأمر من قبل مسئولي الاتحاد الدولي للعبة. وتطرق الحديث بين الطرفين حول استضافة مصر عددا كبيرا من البطولات والأحداث الدولية خلال الفترة المقبلة، ويأتي على رأسها بطولتا مصر الدولية لذوي الهمم "بارا بادمنتون" والمحدد لها مطلع العام المقبل وبطولة إفريقيا للكبار والمزمع إقامتها فبراير من نفس العام.

وأكد جعفر إبراهيم أن مصر تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية على كافة الأصعدة سواء النواحي الفنية والإنشائية واللوجستية وتواجد كوادر بشرية جيدة تستطيع تطوير اللعبة بشكل مميز خلال الفترة المقبلة.