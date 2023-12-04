كان صحافيا.. الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي أدولفو كولبينغ

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بذكرى الطوباوي أدولفو كولبينغ الكاهن المؤسس.

بهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد أدولف كولبينج في 8 ديسمبر 1813م، في كيرين ( كولونيا) في ألمانيا، كان الابن الرابع من بين خمسة أطفال لبيتر كولبينج وآنا ماريا زورهيدن، كان الأب راعياً ومزارعاً صغيراً، وعلى الرغم من عمله الشاق، إلا أنه بالكاد تمكن من إعالة الأسرة؛ لكنه أراد أن يحصل أولاده على التعليم بأي ثمن، حتى لو كان تعليما ابتدائيا.

ذهابه لسوق العمل

بعد التحاقه بالمدرسة الابتدائية، اضطر أدولف، الذي لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره بعد، إلى الذهاب للعمل في صانع أحذية في كيربن، ثم عمل لاحقًا كصبي متجر في ورش حرفية أخرى في المنطقة المحيطة. أخيرًا تمكن من الحصول على وظيفة كعامل في متجر أحذية في كولونيا. حيث كان العمل متكررًا. واستمرت ساعات طويلة. لسنوات عديدة كان يعمل اثنتي عشرة ساعة في اليوم ثم يدرس ليلاً.

على الرغم من كل شيء، نضجت دعوته الكهنوتية بقوة، ومنذ 1837 عندما كان يبلغ من العمر 24 عامًا، بدأ، بمساعدة بعض الكهنة المحسنين، في حضور المحاضرات والدروس في كولونيا. حيث حصل في عام 1841 على شهادة المدرسة الثانوية الكلاسيكية.

وفي نفس عام 1841 التحق بكلية اللاهوت في ميونيخ، ثم انتقل إلى كلية بون. بعدما أنهي جميع دراساته الفلسفية واللاهوتية، سيم كاهناً في 13 ابريل 1845م في كولونيا في الكنيسة الصغرى، وكان عمره 32 عامًا. وعين راعياً ومعلم التعليم المسيحي في أبرشية القديس لورنزو، في مدينة إلبرفيلد الصناعية (فوبرتال) حيث كان الكاثوليك أقلية . وهنا تمكن من تعلم المزيد عن عالم العمل، وخاصة العمل الحرفي. "إن الحرفة والطبقة العاملة بشكل عام أفضل في نهاية المطاف مما يُعتقد عادة، كما أن الوصول إلى قلوبهم أسهل من أي مكان آخر".

في إلبرفيلد، التقى الأب أدولف كولبينغ بجمعية الحرفيين (كولبينغ )التي أسسها يوهان جريجور بروير، في هذه الفترة، كان العمال الصناعيون غالبًا ما يتعرضون للاستغلال، وشعر العديد من الحرفيين الشباب، الذين نشأوا في القرى، بالضياع والارتباك في المدن سريعة النمو. لقد فهم أدولف كولبينج مشاكلهم، خبرته كرجل دين في هذا المجتمع الكاثوليكي والتربوي والثقافي، إلى جانب تجربته الشخصية كصانع أحذية سابق ومعرفته بمشاكل طريقة العمل، أعطته قوة دافعة لتنفيذ مشروع أوسع وأكثر ديناميكية لصالح المهن الحرفية الشبابية. في خريف عام 1846، أسس أول جماعة كولبينغ (دار المساعدة المهنية والتدريس) والتي أصبح مديرًا لها في عام 1847 وكذلك جميع المنظمات العمالية الشابة.

العديد من الجمعيات التي أسسها فيما بعد. وبعد مرور عام، وفي 1848، كتب كتيبه الذي سلط الضوء على انتباه أولئك الذين يحملون الخير الحقيقي للشعب في قلوبهم"؛ كان شعار الجمعية "صلوا، تعلموا، اعملوا بجدية ولكن أيضًا بمرح". انتقل إلى منصب نائب كاهن أبرشية كاتدرائية كولونيا، وأسس أيضا جمعية كولبينغ، وعرف هناك باسم أبو الحرفيين .

لقد علم قيمة العمل ضمن فلسفة مختلفة تمامًا عن فلسفة معاصره كارل ماركس: العمال يستحقون أجورهم، ولكن عليهم واجب العمل بكفاءة وبشكل جيد في المقابل. كما شدد على ضرورة أحترام كرامة الإنسان وكرامة العمل. تم تشجيع أفراد "عائلات كولبينغ" على تحسين أنفسهم، كما فعل هو، من خلال التعليم؛ كانت الأهداف الثقافية لكولبينغ هي: المسيحي الملتزم، والحرفي الماهر، ورجل الأسرة الصالح، والمواطن المسؤول؛ مدفوعًا بحبه الكبير للحرفيين، قام معهم بنشاط مكثف لم يكن خيريًا فحسب، بل تبشيريًا أيضًا، مع الاهتمام بالرعاية الرعوية لعالم العمل بأكمله.

علاقته بالصحافة

كان أيضًا رسولًا في الصحافة، حيث أسس وأدار لسنوات عديدة المجلات الأسبوعية، تحت شعار "الدين والعمل هما الأساس الذهبي للشعب"، تمكن من خلال مطبوعاته من الوصول إلى جمهور كبير، خاصة في الطبقات الاجتماعية التي جاء منها تلاميذه الحرفيون الشباب؛ كان أدولف كولبينغ يحظى بتقدير كبير من قبل الشعب والأساقفة والبابا بيوس التاسع نفسه، الذي قدم له بدلة كهنوتية ثمينة.

إن ممارسة ثلاث مهن في وقت واحد في خدمة الكنيسة والمجتمع (نائب الكاتدرائية، المدير العام لـجماعة لكولبينغ، وأيضا صحفي وكاتب . إلى جانب حالته الصحية السيئة منذ صغره، أرهقته وتملكه التعب، بعد عشرين عامًا فقط من الكهنوت، توفي ميتة مقدسة في كولونيا في 4 ديسمبر 1865 عن عمر يناهز 52 عامًا فقط. لقد ترك وراءه مجتمعًا يضم 24000 عضوًا في 400 موقعًا؛ في حين حققت الحركة نتائج أكبر في المناطق الصناعية في نهر الراين، من هولندا إلى ألمانيا إلى سويسرا، فقد انتشرت أيضًا إلى الولايات المتحدة والأرجنتين وأستراليا والهند. في 20 أبريل 1866، سمح ملك بروسيا ويليام الأول بنقل رفاته من المقبرة إلى كنيسة مينوريتن في كولونيا، وهي الكنيسة التي فضلها طوال حياته؛ أصبح القبر وجهة للحجاج من جميع أنحاء العالم.

تم إعلان الأب أدولفو كولبينغ طوباوياً من قبل البابا يوحنا بولس الثاني في 27 أكتوبر 1991. سلط البابا يوحنا بولس الثاني الضوء على مساهمة كولبينغ في الفكر الاجتماعي الكاثوليكي، واصفًا إياه بأنه "رائد المنشورات الاجتماعية العظيمة".