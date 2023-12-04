شاب: صوتي للسيسي لأنه أتاح العديد من الفرص للشباب (فيديو)

قال أحد الشباب ويدعى حسن محمد عبدالله إن صوته الانتخابي سيكون للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لأنه أتاح فرص للشباب في الأدوار القيادية واهتمامة بالكيانات الشبابية فضلا عن توفير فرص عمل للشباب ودمج ذوي الهمم في المجتمع.

وطالب خلال فيديو مصور للدستور لرصد آراء المواطنين في الشارع المصري المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاختيار من يمثلهم خلال الفترة المقبلة.

الانتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.