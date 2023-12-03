بالتعاون مع "حياة كريمة".. جامعة قناة السويس تشارك في مبادرة "أنت الحياة"

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق قافلة الجامعة الطبية إلى مركز شباب سرابيوم بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن هذه القافلة تأتي في إطار دور الجامعة ومسئوليتها المجتمعية، وتحت مظلة مبادرة" أنت الحياة"

وتابع الدكتور ناصر مندور، أن القافلة تهدف لخدمة أهالينا في المناطق الأكثر احتياجا، وعلى نحو يتكامل مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 ومن أجل رفع مستوى الصحة العامة للمواطن المصري.

تفاصيل القافلة الطبية في مركز سباب سرابيوم

وقدمت القافلة 720 كشفا طبيا، والعلاج بالمجان في 9 تخصصات كالتالي 80 عيادة الباطنة لمرضى الضغط المرتفع، والحساسية المزمنة، نزلات البرد، التهابات مجرى البول، قياس مستوى الضغط، والسكري، و101 عيادة العظام لحالات خشونة الركبة، القدم السكري، آلام الظهر، الشوكة العظمية، و230 عيادة الأطفال لحساسية الأنف، ونزلة معوية، التهاب اللوزتين، ديدان، و57 عيادة رمد لحساسية وجفاف العين، عدوى، حول، كيس دهني، و 14 عيادة المسالك البولية، 140 عيادة طب الأسرة، 54 عيادة النساء والتوليد، 14 عيادة الجراحة 30 حالة بعيادة طب الأسنان بين خلع وكشف وعلاج.

أقيمت القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وإشراف تنفيذي المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على مشاركة الجامعة في العديد من فاعليات ومبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في القرى الأكثر فقرا.