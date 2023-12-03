الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليابان تسجل "تسونامى" صغيرًا عند ساحلها المطل على المحيط الهادئ

تسونامي
تسونامي

رصدت وكالة  الأرصاد الجوية اليابانية موجات مد عاتية "تسونامي" صغير في مناطق على طول ساحل اليابان المطل على المحيط الهادئ في وقت مبكر من اليوم الأحد، عقب زلزال شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة بجنوب الفلبين.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن موجات "تسونامي" بلغ ارتفاعها إلى 40 سنتيمترًا في جزيرة هاتشيجو في سلسلة إيزو بالقرب من طوكيو وما يصل إلى 20 سنتيمترًا في بعض الجزر الأخرى في السلسلة، في حين شوهدت موجات ارتفاعها 20 سنتيمترًا أيضًا في المناطق الساحلية في محافظتي واكاياما وكوتشي في غرب اليابان. بعد صدور تحذيرات للمناطق.

التحذيرات من حدوث تسونامي

وألغت الوكالة جميع التحذيرات من حدوث "تسونامي" في الصباح، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية.

ووقع الزلزال قبالة الساحل الشرقي لمينداناو بالفلبين في الساعة 11:37 من مساء السبت بتوقيت اليابان على عمق 8.32 كيلومتر، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقد لوحظ حدوث تسونامي يبلغ ارتفاعه 8 سم في مدينة دافاو بالفلبين.

وتم رصد موجات "تسونامي"يصل ارتفاعها إلى 10 سم في المناطق الساحلية في محافظات تشيبا وشيزوكا وتوكوشيما، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

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ساحل غرب اليابان على المحيط الهادي

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، عن انتهاء التحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) والذي أصدرته لساحل غرب اليابان على المحيط الهادي، بعد الزلزال القوي الذي ضرب الفلبين.

وشوهدت أمواج يصل ارتفاعها إلى 40 سنتيمترًا في اليابان في وقت سابق، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.

وكان مركز التحذير من "تسونامي" في المحيط الهادئ قال إنه "بناء على القوة والموقع، يتوقع أن تضرب موجات تسونامي الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وبالاو.

 وتتواصل عمليات الإجلاء في الفلبين، بالتزامن مع تواصل الهزات الارتدادية، وحث المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل من يعيشون بالقرب من ساحل منطقتي سوريجاو ديل سور ودافاو أورينتال على إخلائهما أو التوجه إلى مناطق بعيدة عن السواحل.

تسونامي جزيرة هاتشيجو موجات الكوارث إدارة الحرائق

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