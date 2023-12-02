السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مش هتعدي من هنا".. تفاصيل تمزيق جسد شاب في الشارع بالوايلي

الامن
الامن

«مش هتعدي من هنا».. تسببت خلافات حول مرور شاب من أمام محل آخر في مشاجرة ومشادة كلامية، أدت لجريمة قتل في منطقة الوايلي.

 

تحقيقات النيابة 

البداية عندما كان يمر المجني عليه الذي يعمل في ورشة ميكانيكا يمتلكها أبوه وجده وأثناء عمله ذهب إلى محل بقالة لشراء بعض المستلزمات، ولكن في طريقه مر على المتهم ومحله فاعترض طريقه ومنعه من المرور.

 

وتبين أن المجني عليه شد معه في الكلام، فأمسك الآخر بسلاح أبيض ومزق جسده لطعنات حتى سقط على الأرض جثة هامدة.

وجاء في مناظرة جثة المجني عليه أنها لشاب في العقد الثانى من العمر، مصاب بجروح طعنية بأماكن متفرقة من الجسد، أدت إلى تهتكات في الأعضاء الداخلية ونزيف حاد تسبب في الوفاة.

 

تفاصيل بلاغ قسم شرطة الوايلي
وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغًا من أهالي المنطقة بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة العباسية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة شاب عمره 20 سنة مُصاب بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس المتهم بقتل شاب بمنطقة الوايلي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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