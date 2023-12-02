السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شباب الأحزاب والسياسيين: لم نرصد أى مخالفات بالانتخابات الرئاسية بالخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال مؤمن السيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أقامت غرفة لمتابعة  انتخابات المصريين بالخارج والتي تم انعقادها منذ أول أمس بداية من نيوزيلندا.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "dmc"، أن التنسيقية تقوم بدور كبير جدًا لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج، مؤكدًا أن الغرفة لم تلاحظ أي تجاوزات أو مخالفات باستثناء تأخير عشر دقائق فقط في السفارة المصرية بلبنان.

وتابع أن اليوم الثاني في الانتخابات يوجد تزايد في الإقبال على اللجان خاصة في فئة الشباب ولاحظنا وجود الأسر وذويهم وأطفالهم يقومون بالتصويت لتعليم أبنائهم ولدينا 100 متطوع على مستوى دول العالم لهم دور كبير جدًا ويقومون بتذليل كل العقبات التي تواجه المصريين بالانتخابات.

 

تخصيص سيارات للناخبين بسبب حالة الطقس بأستراليا

وأكد أنه في أستراليا بسبب حالة الطقس السيئة تم تخصيص سيارات خاصة وخيم لحمايتهم من البرد القارس، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج يرسلون رسالة للداخل بأنهم يقومون بدورهم تجاه الوطن، ومنهم نقل مصري بجهاز تنفس صناعي للقيام بدوره الوطني. 

شباب الأحزاب والسياسيين انتخابات المصريين بالخارج تجاوزات مخالفات الاقبال اللجان

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