السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمزى عودة: إسرائيل تسعى أن تكون غزة غير قابلة للحياة وتهجير الفلسطينيين منها

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن إسرائيل تسعى لتنفيذ ما هدفت إليه منذ بداية العدوان بتدمير المقاومة الفلسطينية وتفكيكها وقتل مزيد من المدنيين الفلسطينيين من أجل أن تصبح غزة غير قابلة للحياة، وبالضرورة تصبح عملية التهجير القسري عملية منطقية وإنسانية كما يدعون.

وأضاف عودة، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اليوم يدعون في المنشورات التي أرسلوها إلى سكان شمال غزة للخروج إلى غرب القطاع، داعين إياهم للنزوح من مناطقهم، مؤكدًا أن هذه العملية خطيرة جدًا وسوف تؤثر على المنطقة بشكل كبير جدًا.

وأكد أن خان يونس بها أكثر من مليون و600 ألف إلى مليون و800 ألف فلسطيني، فإذا أطلقت رصاصة واحدة على خان يونس سوف تقتل العشرات، فما بالك بمئات الصواريخ والقذائف التي تطلق من البر والبحر، حيث تم قصف المناطق البحرية في خان يونس أمس الجمعة، والمناطق المتاخمة لها.

وأشار عودة، إلى أنه سيفرض حصار على خان يونس، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الضغط كي يتم استسلام المقاومة الفلسطينية من أجل الخروج بصفقة سياسية، وهذا ما يبحث عنه الاحتلال خاصة أن المفاوضات القطرية فشلت وانسحب وفد الموساد الإسرائيلي من هذا التفاوض، وهم يريدون تحسين شروط التفاوض مع حماس لإطلاق مزيد من الأسرى في هذا السياق.

القاهرة الإخبارية إسرائيل المقاومة الفلسطينية المدنيين الفلسطينيين التهجير القسرى غزة

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