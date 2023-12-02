السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مصر بين البطالمة والرومان" على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى الثلاثاء

مكتبة القاهرة الكبري
مكتبة القاهرة الكبري

"مصر بين البطالمة والرومان.. كفاح شعب"، عنوان الأمسية الثقافية التي تنظمها مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، والتابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل.

تفاصيل لقاء مصر بين البطالمة والرومان

يشارك في الأمسية كل من دكتور محمد رمضان العرجة، مدرس التاريخ اليوناني والروماني بكلية الآداب في جامعة القاهرة ــ دكتورة أمنية عامر، أستاذ المكتبات بكلية الآداب في جامعة القاهرة، ويدير اللقاء يحيي رياض يوسف، القائم بأعمال مدير مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك.

ويتناول لقاء مصر بين البطالمة والرومان .. كفاح شعب، تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان، وهو العصر الذي يمتد في الفترة ما بين 332 قبل الميلاد وحتي 248 ميلادية، والذي يعد من أخصب عصور التاريخ المصري القديم، ففي العام  332 قبل الميلاد تمكن الإسكندر الأكبر من فتح مصر وكانت آنذاك إحدى ولايات الإمبراطورية الفارسية، ثم أعقب ذلك بإسقاط الإمبراطورية الفارسية نفسها، والاستيلاء على كافة ممتلكاتها.

كما يتطرق المشاركين في لقاء مصر بين البطالمة والرومان .. كفاح شعب التي تنظمها مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك الثلاثاء المقبل، كيف أن مصر وخلال عصر البطالمة والرومان لم تكن يوما أجنبية، بسبب الاحتلال الأجنبي، سواء أكان بطلميا أو رومانيا، مهما طالت إقامته أو جبروته، بل لم يتعد ذلك شكل وأسلوب الإدارة العليا للبلاد، وتحديدا داخل عاصمة الحكم، حيث كانت أشكال أدوات ومناصب الإدارة المركزية آنذاك من البطالمة أو الرومان.

كما يناقش خلال اللقاء كيف أن الغزو البطلمي والروماني بالرغم من كونه أقدم غزة غربية منظمة، وبرغم نجاحها العسكري والسياسي لم تفلح في أن تصبغ مصر  بصبغتها الكاملة، لغة، ودينا، ونظما إدارية، بل ظل تأثيرها سطحيا لا يتعدى عواصمها ومراكز حكمها الرئيسية مثلما كان الحال في الإسكندرية. 

يشار إلى أن مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك والتي تشهد لقاء “مصر بين البطالمة والرومان.. كفاح شعب”، مقامة على قصر الأميرة “سميحة”، ابنة السلطان حسين كامل أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى إسماعيل.

وعرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية، وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية، واستمر العمل في تجديد القصر في الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه في 24 يناير عام 1995.

مصر بين البطالمة والرومان كفاح شعب علي طاولة مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك كلية الآداب جامعة القاهرة الإسكندر الأكبر السلطان حسين كامل الإمبراطورية الفارسية

مواد متعلقة

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يحتفي بمسيرة المعماري عصام صفي الدين

فتح باب الاشتراك في جائزة أفضل ناشر عربي 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

سفيرنا بالكويت: الجالية المصرية حريصة على المشاركة بالانتخابات الرئاسية وأداء واجبها الوطنى

عاجل.. استشهاد أكثر من 100 مدنى فى مجزرة جديدة للاحتلال بمخيم جباليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس