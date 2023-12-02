حملة السيسى تبرز طوابير أعضاء الجالية المصرية فى الكويت للتصويت بالانتخابات (صور)

شهد اليوم الثاني من تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية، طوابير طويلة من أعضاء الجالية المصرية في الكويت، أمام السفارة المصرية وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ورصدت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي طوابير المصريين في دولة الكويت، قائلة «طوابير الناخبين من المصريين بالخارج في الكويت على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني».

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.