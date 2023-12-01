الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المقاومة الفلسطينية: اشتباكات مع جنود الاحتلال بمحيط مستشفى الرنتيسى

مستشفى الرنتيسي
مستشفى الرنتيسي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن فصائل المقاومة الفلسطينية اشتبكت مع جنود للاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت قبل قليل، عن استشهاد 109 شهداء إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة.

فيما قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي استأنف عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه.

القاهرة الإخبارية فصائل المقاومة مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة

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