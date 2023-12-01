زيارة وفد أكاديمي من الكنيسة الروسية وإكليريكية المحرق للدير الأبيض بسوهاج

استقبل نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج وفدًا أكاديميًّا من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية

جاء ذلك برفقة الراهب القس أرساني المحرقي وكيل الكلية الإكليريكية بالدير المحرق ومجموعة وأساتذتها وطلابها.

واستمع الضيوف لشرحٍ عن حياة القديس الأنبا شنوده وقوانينه الرهبانية في منطقة أدريبة غرب مدينة سوهاج ومعالم الدير الأثري والأيقونات الجدارية بالكنيسة الأثرية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندريَّة وبطريرك الكرازة المرقسيَّة اليوم الأحد احتفالاتها بحلول صوم الميلاد المجيد.