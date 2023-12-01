الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

زيارة وفد أكاديمي من الكنيسة الروسية وإكليريكية المحرق للدير الأبيض بسوهاج

كنيسة
كنيسة

استقبل نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج وفدًا أكاديميًّا من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية

جاء ذلك  برفقة الراهب القس أرساني المحرقي وكيل الكلية الإكليريكية بالدير المحرق ومجموعة وأساتذتها وطلابها.

واستمع الضيوف لشرحٍ عن حياة القديس الأنبا شنوده وقوانينه الرهبانية في منطقة أدريبة غرب مدينة سوهاج ومعالم الدير الأثري والأيقونات الجدارية بالكنيسة الأثرية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندريَّة وبطريرك الكرازة المرقسيَّة اليوم الأحد احتفالاتها بحلول صوم الميلاد المجيد.

 

الأنبا اولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية لقس أرساني المحرقي وكيل الكلية الإكليريكية

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