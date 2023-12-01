إدارة المصري تنهي استعدادات عقد جمعيته العمومية العادية

أتمت إدارة النادي المصري البورسعيدي كافة الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية العادية للنادي والمقرر إقامتها صباح غد السبت بمقر النادي الاجتماعي ببورسعيد وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

وقد تحدد جدول أعمال الجمعية العمومية على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.

البند الثاني: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

البند الثالث: اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.

البند الرابع: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

البند الخامس: النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وأصدر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تقريره السنوي عن مجمل أعمال المجلس خلال السنة الأولى من ولايته ( 2026/2022).

وتضمن التقرير الذي صدر في 40 صفحة تقرير نشاط المجلس خلال تلك السنة بالإضافة إلى خطة النشاط للعام المالي الجديد والذي ينتهي في 2024/6/30 بالاضافة الى عرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي في 2023/6/30 وتقرير مراقب الحسابات وكذلك الموازنة التقديرية للعام المالي الجديدبالاضافة الى كلمة لكامل أبوعلي رئيس مجلس ادارة النادي والتي استعرض خلالها مجمل التحديات التي خاضها مجلس إدارة المصري خلال السنة الأولى من عمر المجلس والتي جاءت على النحو التالي:

السادة أعضاء الجمعية العمومية

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي أود أن أتقدم لكم جميعا بالتهنئة بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية العادية الأولى للدورة الانتخابية 2026/2022- والتي نعرض خلالها الميزانية العمومية والحسابات الختامية خلال الفترة من 2022/7/1 وحتى 2023/6/30، كما نعرض أيضا تقرير نشاط مجلس الإدارة الحالي المنتخب بالجمعية العمومية الماضية والمنعقدة في 2022/8/29 بالإضافة لعرض خطة النشاط للعام المالي الجديد وكذلك الموازنة التقديرية.

الأخوة الأعزاء..

لقد كان العام الأول من عمر المجلس عاما مليئا بالتحديات الكبيرة والمتتالية للقلعة الخضراء على كافة المستويات والأصعدة خاصة في ظل التركة الثقيلة للغاية والتي ورثها المجلس الحالي سعينا خلال هذا العام وبكل ما اوتينا من قوة لتوفير المتطلبات اللازمة لمواجهة الاعباء المطلوبة لتسيير أعمال النادي المصري وهو أمر لو تعلمون عسير خاصة في ظل عصر الاحتراف الحالي والذي يكبد خزينة النادي المرهقة أموالًا طائلة ناهيك عن الملايين المطلوبة لتوفير المتطلبات الدائمة للفريق الأول وكذلك إقامة المعسكرات المستديمة على مدار الموسم في ظل لعب جميع المباريات خارج بورسعيد وأيضا متطلبات قطاع الناشئين والألعاب الأخرى بالإضافة إلى رواتب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بالنادي وغير ذلك من النفقات اللامتناهية.

أضع امامكم الميزانية الأكبر في تاريخ القلعة الخضراء والتي تتجاوز 340 مليون جنيه تم إنفاقها خلال العام المالي المنصرم سعينا بقوة لسد العجز الكبير في موازنة النادي من خلال ما قدمناه بالجهود الذاتية بجهد فردي من رئيس مجلس إدارة المصري وبدعم غير مسبوق أيضًا من اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد إيمانا منا بأهمية استمرار النادي المصري في أنشطته المختلفة بذلنا كل ما نستطيع بذله من جهد من أجل إسعاد جماهيرنا العظيمة ونعدكم جميعا بأن نستمر في العطاء من أجل رفعة شأن نادينا العظيم.