"بلادنا بتنادينا".. مصرى بالسعودية يوثق رحلة سفر 380 كيلومترًا للتصويت فى انتخابات الرئاسة

نشر مواطن مصري مقيم في مدينة القصيم السعودية عبر حسابه في منصة إكس تفاصيل رحلة سفره بالسيارة من مدينة القصيم إلى مقر السفارة المصرية في الرياض، وذلك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وكتب المواطن في تغريدة: "بسم الله توكلنا ع الله، نبدأ تحركنا للرياض لمقر السفارة المصرية، لأداء الأمانة، انزل شارك صوتك أمانة، بلدنا بتنادينا الآن ومينفعش نتأخر عن ندائها مهما كان ورانا أي ارتباط، ومهما كانت المسافة بعيدة انزل وشارك ومتكسلش".

المسافة الفاصلة بين مدينة الرياض ومدينة القصيم عند السفر بالحافلة تُقدّر بما يقارب 382 كلم، وتستغرق الرحلة ما يقارب 4 ساعات في حال سير الحافلة أو السيارة الخاصة بسرعة 100 كلم في الساعة ودون توقف متكرّر".

وتنطلق عملية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، اليوم، ويبدأ المصريون بالخارج فى كتابة ملحمة وطنية جديدة، عبر مشاركتهم فى العملية الانتخابية والتصويت لاختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية خلال السنوات المقبلة.

تستمر العملية الانتخابية للمصريين بالخارج خلال أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر؛ بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك فى ١٣٧ سفارة وقنصلية فى ١٢١ دولة حول العالم. وانتهت جميع القنصليات والسفارات من استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلى الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول، لتذليل جميع الصعوبات التى قد تواجه الناخبين والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.