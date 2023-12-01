جيش الاحتلال: اعترضنا قذيفة انطلقت من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتراض قذيفة انطلقت من غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كما أكد جيش الاحتلال، انطلاق صفارات الإنذار في مناطق قريبة من غزة.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقصف طيران الاحتلال قرب مستشفى ناصر في خانيونس، كما أكدت «القاهرة الإخبارية»، بارتقاء 6 شهداء وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، بعد سماع انفجارات عنيفة في حي الشيخ رضوان بغزة.