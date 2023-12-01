الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال: اعترضنا قذيفة انطلقت من غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتراض قذيفة انطلقت من غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كما أكد جيش الاحتلال، انطلاق صفارات الإنذار في مناطق قريبة من غزة.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقصف طيران الاحتلال قرب مستشفى ناصر في خانيونس، كما أكدت «القاهرة الإخبارية»، بارتقاء 6 شهداء وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، بعد سماع انفجارات عنيفة في حي الشيخ رضوان بغزة.

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