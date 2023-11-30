الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بالأسماء.. الدفعة السابعة تضم 30 أسيرة وطفلًا فلسطينيًا على موعد مع الحرية

غزة
غزة

أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، والذين سيتم الافراج عنهم مساء اليوم الخميس.

وضمت القائمة  (8) أسيرات و(22) طفلًا  قاصرًا، ويكون بذلك المجموع الكلي لليوم (30) أسيرًا وأسيرةً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وسيكون استقبالهم في الساحة المقابلة لبلدية رام الله، وأسماؤهم كالتالي:

1. سيف الدين محمد عبدالرحمن درويش- بيت لحم
2. عبدالكريم فرسان سلطان أبومصطفى- نابلس
3. يونس مجدي إسماعيل حوامدة- الخليل
4. إدريس أحمد عبدالرحمن عبد-رام الله
5. قصي عوض محمود مصري- رام الله
6. محمود إبراهيم محمود متولي- قلقيليه
7. عبدالله حسن إسماعيل أولاد حمدان- الخليل
8. عبد لله إياد باجس الب- الخليل
9. يوسف حسين محمد حامد- رام الله
10. محمود رائد محمد اخليل- الخليل
11. أسامة ماهر محمد قبها- جنين
12. أحمد فضل خضر عجلوني- القدس
13. محمد بهاء عبد الرحمن عياش- رام الله
14. رائد يوسف محمد إدريس صرصور- الخليل
15. احمد محمد احمد مرزوق- القدس
16. محمود إبراهيم محمود شلودي- القدس
17. أبيّ يوسف عبد الحميد ابو مارية-بيت لحم
18. محمود حسن احمد قطناني-قلقيليه
19. علي كريم كامل العساكر- بيت لحم 
20. مهران عمار ابراهيم حميدان-القدس
21. قسام محمد عبد المجيد حامد- رام الله
22. عز الدين عبد المجيد أحمد حامد- رام الله

الأسيرات
23. أهداب محمد علي حوراني- الداخل
24. صابرين علي قائد عطاونة - الداخل
25. هديل باسم علي محاميد- الداخل
26. شهد حمد مصطفى سويطات- الداخل
27. أسيل حسين محمود سويطات- الداخل
28. أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم- الداخل
29. آيات سعيد قاسم عثامنة- الداخل
30. رنا محمد حسين سويلات- الداخل

الأسرى هيئة الأسرى نادي الأسير تبادل الأسرى الهدنة

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