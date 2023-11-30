علي بدرخان في ضيافة سينما زاوية.. السبت

يحل المخرج الكبير علي بدرخان، في ضيافة سينما زاوية، في السابعة مساء السبت، في لقاء حول مسيرته الفنية وأعماله السينمائية، يدير اللقاء ويقدمه المخرج والكاتب بسام راضي.

ويعقب اللقاء عرض فيلم “أهل القمة”، إنتاج عام 1981، من تأليف أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، وتبلغ مدة عرض الفيلم 117 دقيقة، من بطولة: سعاد حسني، نور الشريف، عزت العلايلي، عمر الحريري، وعايدة رياض.

وتأتي الأمسية ضمن فعاليات محور شهر ديسمبر والذي خصصته سينما زاوية لأفلام المخرج علي بدرخان، حيث تعرض خلال شهر ديسمبر أفلام مخرج الروائع علي بدرخان، وهي: أهل القمة ــ الحب الذي كان ــ الكرنك ــ شفيقة ومتولي ــ والجوع.

ويعد المخرج علي بدرخان، من أبرز المخرجين والأسماء اللامعة في عالم السينما المصرية. وهو نجل المخرج أحمد بدرخان. التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج منها عام 1967، حاز بعدها علي منحة للتدريب في استديوهات السينما الإيطالية لمدة عامين.