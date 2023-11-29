الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شوقي علام لـ"الشاهد": مصر لها تجربة دستورية عريقة.. والإخوان لم يقرأوا التاريخ جيدًا

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان اتخذت العديد من القرارات المصيرية خلال فترة حكمهم.

وأضاف مفتي الجمهورية في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "على سبيل المثال قبل ولاية دار الإفتاء المصرية كانت هناك قرارات في الوثائق الدستورية التي تم تعديلها من قبل السلطة في ذلك الوقت، عن طريق تعديل الدستور وتحصين القرارات بشكل معين".

وتابع: "مصر دولة عريقة وتاريخية وتاريخها ممتد، وأثناء حكم الإخوان لم تكن هناك قراءة دقيقة لتاريخ الدولة، ولا بد أن تنسجم مع هذا التاريخ وتعالج أمورك بحكمة".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

شوقي علام مفتي الديار المصرية مفتى الجمهورية الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز

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