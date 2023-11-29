محافظ بورسعيد يتابع إنشاء مجمع الصناعات المغذية ويؤكد: العمل وصل لمراحل متقدمة

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية ( الثالث) بالمنطقة الصناعية جنوب المدينة، في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية.

إنشاء مجمع الصناعات المغذية ( الثالث)

وأكد المحافظ، أن العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث قد وصل لمراحل متقدمة، استعدادا لافتتاحه وتشغيله خلال أعياد النصر، موجها بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لتشغيل المجمع في الوقت المحدد.

وقال المحافظ، إنه جرى عقد اختبارات شخصية للمتقدمين للمشروع، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مع تقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد، لافتا أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

المحافظ يتفقد مصنع « داك » لإنتاج الأحذية

تفقد اللواء عادل الغضبان أيضا، اليوم، خلال جولة ميدانية، لمتابعة سير الأعمال الانشائية داخل الكيانات الصناعية الجديدة بالجنوب، مصنع داك الجديد لإنتاج الأحذية، حيث أعلن محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مصنع داك الجديد لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد. ومسئولي المصنع.

وأكد أن مصنع داك يأتي ضمن مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بجنوب بورسعيد، لافتا أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن بورسعيد حققت تطور غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.

واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي حول موقف تنفيذ الأعمال الإنشائية التي شهدها المصنع حتى الٱن، والذي يعد المصنع الثاني لإنتاج الاحذية بجنوب بورسعيد، مؤكدا على أهمية الإسراع في إنشاء المصنع للبدء في تشغيله في أقرب وقت، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لانهاء أعمال المصنع وتشغيله في أقرب وقت والذي يساهم في توفير فرص عمل متعددة للشباب.

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