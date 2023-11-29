خبير علاقات دولية: مصر أعادت القضية الفلسطينية إلى أجندة المجتمع الدولي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر استطاعت من خلال الحرب على غزة أن تعيد القضية الفلسطينية إلى أجندة المجتمع الدولي بعد أن توارت عن الأنظار في السنوات الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن غياب أفق التسوية واستمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين أدى لتطور الصراع مما دفع إلى مواجهات بين حماس وجيش الاحتلال دفع ثمنها الأبرياء من المدنيين الفلسطنيين من النساء والأطفال، ولابد من إيجاد حل جذري لهذا الصراع من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

خبير العلاقات الدولية: مصر تعيد القضية الفلسطينية إلى أجندة المجتمع الدولي

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين هو السياج الحقيقي الذي يوفر الأمن لإسرائيل ومواطنيها وليس منطق القوة والجدران العازلة وهدم المنازل، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة وهي مفتاح الأمن والاستقرار.