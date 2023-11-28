الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحفظ علي سائق "ميكروباص" تسبب في حادث مروري بالسلام

حادث تصادم
حادث تصادم

تحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة علي سائق “ميكروباص” تسبب في حادث مروري بمدينة السلام أسفر عن إصابة 12 شخصًا. 

وتسبب حادث تصادم بين سيارتين “ملاكى” و"ميكروباص" أعلى كوبرى الحرفيين فى منطقة السلام في إصابة 12 شخصًا ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامه بأخرى ونتج عنه إصابة 12 شخصا ونقلوا جميعهم للمستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل وتسيير حركة السيارات.

التحفظ علي سائق سائق ميكروباص السلام كوبري الحرفيين كوبري السلام

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