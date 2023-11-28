بدء الصمت الانتخابى فى الخارج.. وانطلاق التصويت الجمعة المقبل

تبدأ فترة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالنسبة للمواطنين المصريين الموجودين خارج البلاد، غدا الأربعاء، وتحديدًا من الثانية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وتتوقف الدعاية الانتخابية ببدء فترة الصمت الانتخابى، ويقصد بهذه الدعاية: كل الأنشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والملصقات، وعقد الندوات والمؤتمرات، والظهور الإعلامى فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وغيرها من الأنشطة التى تستهدف إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح.

ويدلى المصريون فى الخارج بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، الجمعة المقبل، ويستمر الاقتراع على مدار أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر، عبر التوجه المباشر من الناخبين فى الخارج إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية فى الدولة التى يتواجدون بها.

ويحق لكل مصرى مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة- أن يدلى بصوته فى العملية الانتخابية، سواء بواسطة بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى.

وتعد نيوزيلندا أولى الدول التى يبدأ فيها التصويت، فى التاسعة صباحًا بتوقيت الدولة الواقعة فى جنوب غرب المحيط الهادئ، فيما تعد دول الساحل الغربى للولايات المتحدة آخر المناطق التى يجرى بها تصويت.

ويجرى تصويت الخارج فى ١٣٧ لجنة فرعية موزعة فى مقر البعثات الدبلوماسية بـ١٢١ دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج. وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، برامج مصممة خصيصًا للتسهيل على الناخب فى التصويت، ومُدت البعثات المصرية فى الخارج بعدد من الماسحات الإلكترونية التى تعمل على إثبات حضور الناخب، وإخطار الهيئة الوطنية بذلك، لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت فى الداخل، منعًا لازدواجية الاقتراع.

ووفرت «الوطنية للانتخابات» فرق الدعم الفنى المتخصصة داخل الهيئة، لتقديم كل أوجه الدعم الفنى للسفارات والقنصليات المصرية فى الخارج.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلًا من: الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، ورمزه «النجمة»، وفريد زهران، رئيس حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، ورمزه «الشمس»، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، ورمزه «النخلة»، وحازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى»، ورمزه «السلم».