"مصر منارة السلام".. هاشتاج يتصدر "إكس" بعد تمديد الهدنة في غزة

تصدر هاشتاج "مصر منارة السلام" منصة التدوينات القصيرة "إكس"، المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع اتفاق حماس وإسرائيل على تمديد الهدنة في غزة بجهود مصرية قطرية أمريكية.

ونجحت الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر التي أسفرت عن التوصل إلى تمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة لمدة يومين إضافيين- تنتهي مساء الغد-، وسط إشادة كبيرة بالجهود المصرية.

وأطلق المغردون عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هاشتاجًا بعنوان (#مصر_منارة_السلام)، عقب التوصل إلى إيقاف إطلاق النار على قطاع غزة المحاصر منذُ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت مصادر مصرية مسئولة لـ" قناة القاهرة الإخبارية"، إن اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى جميع مناطق قطاع غزة.

جهود مصرية لتمديد الهدنة

وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أعلن مساء أمس أن الجهود “المصرية- القطرية” لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، أوشكت، على التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين.

وتشمل الهدنة الممتدة الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا.

وأوضح رشوان أنه بالإضافة للإفراجات، فسوف يستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة، وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع.

وأضاف رشوان أنه من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائليين بقطاع غزة، وجار التفاوض على الإفراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي.

توافق مصري قطري

من جانبها، أعلنت حركة حماس، تمديد الهدنة الإنسانية في غزة يومين إضافيين، بنفس الشروط، لافتة أن الاتفاق جاء بعد اتصالات وتوافقات مع قطر ومصر.