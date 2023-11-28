الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وئام مجدى: العفوية سر نجاح فيديوهاتى المضحة مع جدتي عبر "تيك توك"

وئام مجدى
وئام مجدى

قالت الفنانة الشابه وئام مجدي، إن ميولها الفنية بدأت منذ أن كانت في الجامعة، حيث حرصت على التدريب في مجال الإخراج الفني، وبعد ذلك اتجهت لخوض تجربة التمثيل والوقوف أمام الكاميرا.

رغبة التمثيل

وأكدت وئام مجدي، خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الجمهور المصري تعرف عليها من خلال دورها في مسلسل أبو العروسة الجزء الأول، ولكن لم يحالفها الحظ في الظهور كثيرًا في الأعمال الفنية نتيجة تفشي وباء كورونا، معبرًا:" بعد انتشار فيروس كورونا تيتا أصبحت مقيمة معايا في البيت ومن هنا جاءت فكرة فيديوهات التيك توك".

 

وأضافت في حديثها، أن أول فيديو لها مع جدتها الذي قامت ببثه عبر “تيك توك” حصل على أكثر من 10 مليون مشاهدة، ولهذا حرصت منذ هذا التوقيت على التصوير المكثف مع جدتها التي أحب الجمهور ظهورها معها بشكل متكرر.

صناع محتوى الـ"تيك توك"

وتابعت:" جدتي عفوية جدًا، وعفويتها سبب من أسباب نجاح الفديوهات وتقبل الجمهور لينا على التيك توك، الفديوهات طبيعية وغير متصنعة".

وئام مجدي أبو العروسة دي ام سي صاحبة السعادة الفنانة وئام مجدي

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