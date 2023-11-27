يمنى: مصر العمود الفقرى للعرب ودائما سباقة بالخير (فيديو)

قال أحد المواطنين اليمنيين المقيمين في مصر إن الدور المصري تجاه الأشقاء الفلسطينيين دور مشرف ونشكر القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الكبير ومجهوده الضخم للتخفيف عن إخواننا في قطاع غزة خلال الفترة الماضية من العدوان الاسرائيلي الذي استمر أكثر من 40 يوما.

وأضاف خلال تقرير مصور لـ"الدستور" في الشارع المصري لرصد آراء المواطنون المصريون والعرب حول هذه القضية، أن دور مصر مشرف وبصمتها في الهدنة وقبلها في الإصرار على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع يعكس مدى حب وحرص المصريين على أشقائهم وعدم تركهم بمفردهم في مواجهة العدو الإسرائيلي.

دور مصر فى مساندة القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

موقف الرئيس السيسى الرافض لتصفية القضية

وحرص الرئيس السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".