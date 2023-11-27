الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": الحياة بدأت تعود بغزة والمستشفيات باتت أفضل

قطاع غزة
قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن البلديات في قطاع غزة عادت لضخ المياه والشاحنات التي تقوم برفع المخلفات عادت لممارسة عملها، مؤكدًا أن الحياة بدأت تعود شيئًا بشيئًا.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخدمات الطبية باتت أفضل خاصة مع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وباتت العمليات الجراحية تجري بالتخدير بعد أن كانت تجرى بدون تخدير.

الوضع الصحي بات أفضل مما كان عليه

وأكد أن الوضع الصحي بات أفضل مما كان عليه، كل هذا بفضل الشاحنات التي دخلت من معبر رفح المصري وتحمل المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن المستشفيات في قطاع غزة بدأت العمل وكذلك المستشفيات في الشمال والجنوب.

مراسل القاهرة الاخبارية المستشفيات الحياة بدأت تعود المستلزمات الطبية العمليات الجراحية

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