الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صلاح عبدالله ناعيًا طارق عبدالعزيز: الصدمة شديدة فى رعاية الله ياغالى

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

حرص الفنان صلاح عبدالله على نعي الفنان طارق عبدالعزيز الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 55 عامًا.

وشارك “عبدالله” صورة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: “مع السلامة ياحبيبي.. في رعاية الله ياغالي، في الجنة ونعيمها بإذن الرحمن الرحيم يا طارق، الصدمة شديدة قوي يا قلبي لكنه قضاء الله الذي لا مفر منه وكلنا ذاهبون، أسألكم الفاتحة والدعاء طارق عبدالعزيز”.

كان طارق عبدالعزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن آخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل إيه" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.

ونعى المنتج كريم أبوذكري، منتج مسلسل "وبقينا اتنين" الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والذي توفي عصر اليوم أثناء تصوير بعض مشاهد المسلسل.

وقال أبوذكري، إن طارق عبدالعزيز فنان موهوب، وإنسان راق، مشيرًا إلى أن صدمة وفاته المفاجئة كانت قوية جدًا لكل العاملين في المسلسل، ولا تختلف عن الصدمة التي حدثت بالوسط الفني كاملًا.

وأشار أبوذكري إلى أن طارق كان شخصًا ودودًا جدًا مع كل العاملين بلوكيشن التصوير، وربطته علاقة قوية بالجميع، لذلك تركت وفاته أثرًا بالغًا فيهم جميعًا.

صلاح عبدالله طارق عبد العزيز أزمة قلبية مفاجآة نعي الفنان طارق عبد العزيز الصدمة شديدة

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