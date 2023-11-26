الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"غرفة الإسكندرية" تستضيف وفد صيني لبحث تنمية الصادرات المصرية

وفد صيني يزور غرفة
وفد صيني يزور غرفة الإسكندرية

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفد صيني مكون من القنصل العام لدولة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية “يانج يي”، وقنصل بالقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية “جين هاي”، وملحق قنصل بالقنصلية “تشين جينجمينج”، ورئيس جمعية رجال الأعمال الصينين بالإسكندرية “دينج يونج”، وعدد من كبرى الشركات الصينية المتخصصة في مجال استيراد الأقطان. وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجاري بين مصر والصين وخاصة دعم تنمية الصادرات المصرية في مجال تصدير الأقطان.

في بداية اللقاء أشار القنصل العام لدولة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية يانج يي إلى أهمية العلاقات المصرية الصينية، وامتدادها منذ سنوات طويلة في العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية.

كما أوضح لف يونج رئيس الشركة التقنية الاقتصادية الدولية بالصين أن السوق المصري يعد مصدرًا هامًا للصين في مجال تجارة الأقطان، ونركز الفترة الحالية على بحث إمكانية التعاون مع مصر في مجال الأقطان.

وأضاف أن هناك 400 شركة متخصصة بالصين هم كبرى الشركات في تجارة القطن، ولذلك فهناك سوق كبير يمكن الاستفادة منه في الصين.

وأشار إلى أن هناك سبل متنوعة للاستثمار والتعاون بين مصر والصين، مؤكدًا أن هناك دعم من البنوك والمؤسسات في الصين لدعم تجارة الأقطان.

من جانبه أكد جين زوبنغ، نائب المدير العام، الفرع الأفريقي، الشركة التقنية الاقتصادية الدولية بالصين، أن الهدف من اللقاء بحث إمكانية تصدير الأقطان إلى الصين والتعاون مع الشركات المصرية، وتقريب وجهات النظر.

وأضاف أن المنتج المصري مرحب بيه في العالم كافة خاصة القطن لإنه ذات جودة عالية وله سمعة عالمية جيدة منذ سنوات طويلة.

في نفس السياق أكد  أحمد عياد رئيس الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه باسم الاتحاد وتجار الأقطان على استعداد تام للتعاون مع الصين وتصدير الكميات المطلوبة بالمعايير المطلوبة والتعاون بين الجانبين، مؤكدًا أن العلاقة بين مصر والصين علاقة ممتدة في مختلف القطاعات.

وفي ختام اللقاء تم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والشركات الصينية حول آليات تصدير الأقطان من مصر إلى الصين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل ومحمود مرعي والمهندس شريف الجزيري، وعدد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال الأقطان.

الغرفة التجارية المصرية وفد صيني تصدير الأقطان العلاقات الاقتصادية والتجارية التبادل التجاري بين مصر والصين

مواد متعلقة

رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية يفتتح الأسبوع الاقتصادى لدول حوض البحر المتوسط

الأكثر قراءة

المشدد 7 سنوات للبلوجر "أم زياد" بقضية الاتجار بالبشر.. والمحكمة توجه إنذارًا لأصحاب المحتويات الإلكترونية المُخلة

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

انفجار مولد كهرباء فى بنك بالإسكندرية

إيداع المتهم بقتل صاحب عربة كارو مستشفى الأمراض النفسية بالشرابية

محافظ المنوفية يسلم مشروعات صغيرة للشباب والمرأة المعيلة

المصيلحى.. يشهد إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل